Приморье готовится к удару циклона: введен режим повышенной готовности

С 19 по 21 ноября в Приморье вероятны дожди, мокрый снег и ветер. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за надвигающегося циклона все силы и средства приведены в Приморье в режим повышенной готовности, сообщение об этом прозвучало на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник, 17 ноября.

С 19 по 21 ноября в крае вероятны дожди, мокрый снег и ветер.

— В южных районах Приморья ожидается сильный дождь, количество осадков — от 15 до 40 миллиметров. В крае также возможны метели, снежный накат, налипание снега на проводах, штормовой ветер 15-20 метров в секунду. Циклон стихнет 21 ноября, — сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

Замминистра дорожного хозяйства края Григорий Плотницкий доложил о том, что техника расставлена на опасных участках дорог.

— В крае готовы к расчистке дорог почти 540 единиц техники. Сформировано необходимое количество песко-солевой смеси. В случае ухудшения погоды, возможно приостановление движения автобусов по межмуниципальным маршрутам, — отметил замминистра.

О необходимых действиях при переходе в режим повышенной готовности напомнил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Мариза.

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