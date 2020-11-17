«Нововведение» на федеральной трассе в Приморье поставило водителей в ступор

Приморцы горячо обсуждают нестандартную ситуацию на дороге Фото: Милана СОКОЛ

Знак, запрещающий движение, появился на федеральной трассе в Приморье, в Октябрьском районе. «Кирпич», установленный слева на обочине, ограничивает въезд любого вида транспорта в Покровку. Естественно, подобное «нововведение» не могло остаться незамеченным.

– Покровка у нас на самоизоляцию ушла?, – удивляются пользователи сети, в которой уже распространилось видео.

Водители недоумевают, как же им попадать в населенный пункт, ведь въезд под «кирпич» считается грубым нарушением. «Комсомолка» попыталась разузнать причину разительных изменений в Октябрьского районе. В пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю очень удивились, услышав об ограничениях и посоветовали обратиться в правительство, куда мы уже направили запрос. Но краевые власти, как оказалось, тоже не имеют никакого отношения к произошедшему.

Как уверяют местные житель, знак могли развернуть какие-то хулиганы. Раньше он стоял в конце развязки и ограничивал заезд со стороны Покровки на дорогу с односторонним движением. Автомобилисты, которые оказываются здесь впервые, попросту не понимают, как действовать.

– Знак в ближайшее время вернут в первоначальное положение, – отметили в пресс-службе правительства.

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