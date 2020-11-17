Бизнесмен из Приморья пытался вывезти в Китай разобранную атомную подлодку

106 тонн металла утилизированной атомной подводной лодки хотел вывезти в КНР предприниматель из Приморья. Фото: пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Суд в Приморье назначили руководителю местной коммерческой фирмы три года лишения свободы условно и штраф в один миллион рублей. Бизнесмен пытался незаконно вывезти в Китай 106 тонн металлического лома утилизированной атомной подводной лодки. Попытку вывоза остановили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В июне этого года таможенники обнаружили, что под видом обычного металлолома некий предприниматель пытается экспортировать металл, полученный при разделке атомной подводной лодки. Так как подобные материалы могут быть использованы повторно при создании вооружения и военной техники, их перемещение через границу возможно лишь при наличии лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). В данном случае у компании-экспортера такой лицензии быть просто не могло и бизнесмен умышленно заявил заведомо недостоверные сведения о товаре.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, иной военной техники, Дальневосточная оперативная таможня в отношении руководителя компании возбудила уголовное дело.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и вынес обвинительный приговор.

Как информирует отдел по связям с общественностью ДВТУ, лом металлов атомной подводной лодки конфискован и обращен в доход государства.

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