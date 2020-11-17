Мэр Владивостока Олег Гуменюк сделал свой Instagram-паблик открытым

Фото к публикации об открытии свободной подписки. Instagram-паблик Олега Гуменюка

Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк решил сделать свой ранее закрытый Instagram-паблик открытым для свободной подписки.

«Здравствуйте, уважаемые жители Владивостока и пользователи Инстаграм! Во Владивостоке ежедневно происходит масса событий. Открыл сегодня свою страницу: так я буду получать от вас обратную связь по происходящим событиям еще и здесь — на моей официальной странице, и совместно с вами будем быстрее решать самые главные вопросы в жизни нашего города. Аккаунт в Инстаграм — это еще один современный канал получения обратной связи (практически мгновенной), — написал глава города в первом своем посте.

За 20 часов после публикации под ней набралось уже более полутысячи лайков. Есть и комментарии: горожане задают вопросы, жалуются, вносят предложения, интересуются здоровьем (о том, что Гуменюк заразился коронавирусом «КП» недавно писала), выражают скепсис по поводу эффективности такого общения с горожанами.

Открытие аккаунта для свободной подписки не могло не сказаться на росте желающих подписаться «на новости от мэра»: сейчас у Олега Гуменюка уже более 3250 подписчиков. Как утверждают представители пресс-службы администрации Владивостока, мэр ведет свой Instagram самостоятельно.

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