«Россети ФСК ЕЭС» обновила силовое и коммутационное оборудование на подстанциях Дальнего Востока

Высоковольтные вводы. Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС»

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») провела модернизацию на 18 центрах питания напряжением 500-220 кВ на юге Республики Саха (Якутии), в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях. Всего организация установила 89 современных высоковольтных вводов на подстанциях магистрального сетевого комплекса Дальнего Востока. Объем инвестиций составил более 210 миллионов рублей.

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств устанавливаются современные аналоги с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации и требуют меньших трудозатрат при проведении технического обслуживания. Срок работы таких вводов составляет 30 лет.

Наибольшее количество современного оборудования — 43 ввода — смонтировано в Амурской области на подстанциях 220 кВ «Дипкун», «Хорогочи», «Тутаул», «Февральск», «Белогорск», снабжающих электроэнергией участки Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

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