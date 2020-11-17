Два моста вместо старого «Рудневского»: мэрия Владивостока представит новый проект

Рудневский мост. Фото: Instagram-паблик rudnevsky_most

Администрация Владивостока сообщила о том, что проект планировки территории и проект межевания территории для линейного объекта «Рудневский мост» появится 20 ноября на официальном сайте мэрии в разделе «Общественное обсуждение».

Сообщается также о том, что планируется возвести параллельно существующему мосту новый и ввести его в эксплуатацию. После демонтажа старой конструкции на ее месте возведут еще один мост. Город по планам получит взамен устаревшей и обветшавшей надземной дороги два современных сооружения, каждое из которых будет иметь по две полосы с односторонним движением.

Знакомить горожан с проектом мэрия намерена с 20 по 27 ноября. Затем на сайте администрации будет опубликовано «Заключение о результатах общественного обсуждения». Это должно произойти 4 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участвовать в общественном обсуждении смогут только жители, имеющие постоянную регистрацию во Владивостоке, владельцы земли, объектов капитального строительства и помещений в границах зоны реконструкции моста. Им нужно будет приложить свои документы, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места регистрации. Владельцы участков и зданий должны прислать также выписки из ЕГРН.

Получить консультацию в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта «Рудневский мост» в городе Владивостоке можно в отделе планировки территорий управления градостроительства администрации города Владивостока по телефону 252-76-19.

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