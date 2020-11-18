Энергетики Приморских электрических сетей перешли на работу в режиме повышенной готовности

В филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) объявлен режим повышенной готовности. Причина – циклон, надвигающийся на Приморье.

В связи с прохождением активного южного циклона в крае ожидается резкое ухудшение погоды: осадки – в виде сильного снега в северных районах и дождя, переходящего в мокрый снег, в южных районах. Интенсивные осадки будет сопровождать шквалистый ветер до 30 м/с. До пятницы в крае высокая вероятность метелей, появления на дорогах снежного наката.

К устранению последствий непогоды в компании готовы более 100 бригад энергетиков и порядка 200 единиц техники. Для оперативной организации работ бригад и взаимодействия с органами власти и смежными сетевыми организациями диспетчерские службы филиала дополнительным усилены специалистами. Все подразделения филиала имеют запас материалов, необходимый для выполнения ремонтных работ. Ведется постоянный мониторинг изменения погодных условий.

Энергетики общаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов, поскольку сильный ветер и мокрый снег могут стать причиной повреждения линий электропередачи.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.