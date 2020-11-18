В Приморье погиб сотрудник крупной компании, связанной с лесом

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Проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом проводят работники правоохранительных органов в поселке Пластун. Погибшим оказался сотрудник крупной лесоперерабатывающей компании.

Как удалось установить, сигнал о падении человека из окна 3-го этажа общежития в поселке Пластун поступил в «скорую» в вечернее время. Прибывшие на место происшествия врачи попытались оказать помощь пострадавшему, но спасти ему жизнь не удалось. Мужчина скончался в машине медиков от полученных в результате падения травм.

Полицейские установили личность погибшего, которым оказался 41-летний житель Кавалерово, который работал сварщиком в крупной лесоперерабатывающей компании региона. По факту смерти мужчины в результате несчастного случая полицейские проводят проверку.

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