Уже началось? Грузовик подмял несколько авто на одной из самых опасных дорог Владивостока

Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Вечером 17 ноября на проспекте Красного Знамени на подъеме к гостинкам бетономешалка внезапно начала скатываться задним ходом, протаранив два легковых автомобиля. Судя по записи регистратора, опубликованной в паблике dpskontrol125rus, это произошло в 19:30.

Причина, по которой грузовик начал скатываться на машины, не называется. Возможно, на дорогу попала вода и к вечеру замерзла. Но данный участок дороги и без того считается очень опасным и неудобным. Здесь довольно крутой подъем, узкая проезжая часть, которая еще и постоянно запаркована так, что для проезда остается одна полоса.

Впрочем, многие пользователи посчитали, что данное видео – важное напоминание о дне предстоящем. Ведь синоптики обещают, что уже вечером 18 ноября во Владивостоке начнется дождь, переходящий в снег. А это означает, что многие склоны станут опасными, особенно для тех, кто не успел сменить резину.

Предупреждение передано по всему Приморскому краю, стихия будет бушевать с 19 по 21 ноября.

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