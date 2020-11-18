На подъезде к МАПП «Пограничный» в Приморье заработала электронная очередь для большегрузов

17 ноября в Приморье возобновился проезд грузового автотранспорта по электронной очереди на территорию, прилегающую к международному автомобильному пункту пропуска «Пограничный». По данным агентства международного сотрудничества края, сделать это позволила стабилизация ситуации.

В начале ноября китайские власти из-за коронавируса в очередной раз ограничили количество автомобилей, ежесуточно пересекающих границу через «Пограничный», с 45 до 30 единиц в каждую сторону. Это привело к скоплению на территории, прилегающей к пункту пропуска на российской стороне, значительного количества машин. Правительство Приморья приняло решение приостановить проезд по электронной очереди на территорию возле пункта. При этом «Пограничный» продолжал работу и очередь из большегрузов сокращалась.

— Во вторник ситуация позволила начать проезд автотранспорта на территорию, прилегающую к пункту пропуска, в режиме электронной очереди. Вчера туда проехало около 20 автомобилей. Исходя из того, что китайская сторона готова принимать до 30 автомобилей в сутки, мы будем соответственно корректировать количество машин, проезжающих к пункту пропуска по электронной очереди. В дальнейшем это количество может быть увеличено, как только эпидситуация позволит, — прокомментировал ситуацию руководитель агентства Алексей Старичков.

Он же сообщил, что несмотря на ограничения, через международные автомобильные пункты пропуска в Приморье проходит до 100 единиц транспорта в сутки, в то время как в других дальневосточных регионах страны на границе с КНР движение через автомобильные пункты пропуска сокращено до минимума или прекращено.

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