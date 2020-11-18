В Приморье выходит книга «Амурский тигр: некоронованный властелин тайги»

Авторами книги «Амурский тигр: некоронованный властелин тайги» стали Юриц Дунишенко и Сергей Арамилев. Фото: Андрей Грачев

Центр «Амурский тигр» выпускает в свет книгу Юрия Дунишенко и Сергея Арамилева «Амурский тигр: некоронованный властелин тайги».

Авторы профессионально занимаются «тигриной проблематикой» уже не первый год и в своей книге попытались рассказать читателю о мире полосатого хищника простым, но научно точным языком. Заинтересованные темой люди найдут в книге сведения о том, где и как живет тигр, что обеспечивает ему выживание в условиях суровой русской зимы и как он в таких условиях оказался.

Как сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр», в книге большое внимание уделено раскрытию образа жизни «некоронованного властелина тайги», его взаимоотношениям с другими животными, и, конечно же, человеком.

Отмечены и меры, которые предпринимают государство и общественные организации для сохранения тигра в России.

Иллюстрируют издание лучшие снимки профессиональных фотографов и автоматических фотокамер, установленных на заповедных землях, а также рисунки художника-иллюстратора Дианы Макаровой.

Книга повествует о мире тигра простым, но научно точным языком. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

— Эта книга задумывалась с целью рассказать людям об уникальном звере, каким, без сомнений, является амурский тигр, без прикрас, на основе объективной информации. Хотелось «вооружить» знаниями тех, кто занимается охраной или «сочувствует» этим мероприятиям, и доказать оппонентам, ставящим под сомнение необходимость сохранения популяции тигра, что иного пути у нас просто нет, — рассказал один из авторов книги Юрий Дунишенко.

Его соавтор, генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что для него совместная работа с «полевиком» Юрием Мифодьевичем Дунишенко стала серьезной школой.

— Он хранитель огромного объема уникальных знаний, которыми всегда делится при личных встречах, но, до недавнего времени эта крайне ценная информация была доступна лишь узкому кругу слушателей Юрия Мифодьевича. Теперь же, с выходом книги, возможность стать слушателем его лекции о тигре, при этом не посещая Хабаровск или Владивосток, открылась для всех, кому это интересно, — подчеркнул Сергей Арамилев.

Авторы намерены презентовать свою книгу читателям во Владивостоке в конце 2020 — начале 2021 года: дату и время встречи анонсируют позже с учетом развитии ситуации с пандемией.

СПРАВКА:

Дунишенко Юрий Мифодьевич — старший научный сотрудник Дальневосточного филиала ВНИИОЗ имени профессора Б. М. Житкова, биолог-охотовед, заслуженный работник охотничьего хозяйства Российской Федерации, член Русского географического общества. Специалист в области экологии амурского тигра и популяризатор научных знаний. Имеет более 220 научных трудов, в том числе по амурскому тигру.

Арамилев Сергей Владимирович — кандидат биологических наук. Программами сохранения амурского тигра занимается с 2003 года. В 2013 году возглавил Дальневосточный филиал АНО «Центр «Амурский тигр», с 2017 года — генеральный директор организации.

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