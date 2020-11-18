Клиентам Сбербанка доступны две новые копилки

Сбербанк запустил две новые копилки для регулярного накопления средств — копилку «52 недели» и «Копилку для сдачи». Подключить их можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Копилка «52 недели» в течение года автоматически переводит средства клиента в сбережения с постоянным увеличением суммы. Шаг прибавления — 10, 25, 50 или 100 рублей. К примеру, выбранный клиентом шаг в 50 рублей означает, что в первую неделю копилка переведёт 50 рублей, во вторую — 100, в третью — 150 и так далее, каждый раз откладывая на 50 рублей больше. В итоге за год клиент накопит 68 900 рублей.

«Копилка для сдачи» округляет все покупки, оплаченные картой, до ближайшей круглой суммы, а сдачу переводит в сбережения. Круглая сумма — 10, 50 или 100 рублей. Например, если клиент совершил покупку на 138 рублей и выбрал округление до 10 рублей, то копилка пополнит счёт на 2 рубля (при округлении до 50 рублей — на 12 рублей, до 100 рублей — на 62 рубля).

Алексей Ермаков, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка:

«Мы часто забываем пополнять свои накопительные счета или просто боимся заводить регулярные накопления, хотя они помогают чувствовать себя увереннее. Копилки от Сбербанка помогают регулярно, но небольшими, комфортными суммами перечислять деньги в сбережения, формируя привычку сберегать. Сейчас в Сбербанке подключено уже порядка 2,5 млн активных копилок, объём переводов через которые в среднем составляет 5,2 млрд рублей в месяц. Клиентам банка доступно пять копилок — их можно подключить в СберБанк Онлайн за несколько секунд».

Помимо «Копилки для сдачи» и «52 недель», банк предлагает копилки «По расписанию» (еженедельно или ежемесячно откладывает определённую сумму), «Процент от доходов» (процент от зарплаты и других регулярных поступлений) и «Процент от расходов» (процент от суммы покупок за предыдущий день). Самая популярная у клиентов — копилка «По расписанию».