1,5 миллиона рублей украла у коммерческой организации бухгалтер из Владивостока

Полтора миллиона рублей присвоила бухгалтер из Владивостока Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы, обвиняемой по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Как считает следствие, с апреля 2017 года по ноябрь 2018 года главный бухгалтер коммерческой организации, предоставляющей услуги общественного питания, причинила ущерб своему предприятию на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Женщина присваивала поступающие наличные денежные средства, в том числе и те, что для расчета с поставщиками необходимо было положить на расчетный счет организации.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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