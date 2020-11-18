«Ростелеком» подключил к скоростному интернет 363 социально значимых объекта Приморского края

В 2020 году Приморский филиал «Ростелекома» подключил к высокоскоростному интернету 363 социально значимых объекта в 234 населенных пунктах края. Компания завершила второй этап проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Доступ в интернет получили 142 фельдшерско-акушерских пункта, 120 общеобразовательных организаций, 65 представительств органов государственной власти и местного самоуправления, 30 пожарных частей и постов, 3 подразделения Росгвардии в разных районах края. Скорость доступа составила от 10 до 100 Мбит/c в зависимости от учреждения.

Во время первого этапа в 2019 году доступ в сеть получили 295 приморских СЗО. Для создания современной телекоммуникационной инфраструктуры компания в этом году проложила 838 километров волоконно-оптических линий связи.

«Приморский филиал планомерно двигается в реализации национальной программы “Цифровая экономика”. Современные цифровые сервисы становятся доступны все большему количеству организаций не только в городах и районных центрах, но и в удаленных населенных пунктах. Впереди у нас много работы — в 2021 году мы подключим еще 475 социально значимых объекта Приморского края», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Ростелеком» определен поставщиком услуг для реализации в Приморском крае проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, проводимого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В период с 2019 г. по 2021 г. компания обеспечит высокоскоростным интернетом 1133 социально значимых объектов региона. Построенная инфраструктура позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных и автоматизировать основные социальные проекты.