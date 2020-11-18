Единороссы проверили ход строительства нового детсада в микрорайоне «Патрокл»

Строительство нового детского сада во владивостокском микрорайоне «Патрокл» проинспектировали 17 ноября члены общественного совета партийного проекта «Новая школа» совместно с городским департаментом образования. Сейчас наружные работы находятся на завершающей стадии, идет внутренняя отделка помещений, впереди – их оформление, а также покупка и установка мебели и аппаратуры. Единороссы высоко оценили состояние возводящегося объекта по результатам его осмотра и переговоров с представителями компании-подрядчика.

Планируется, что детский сад достроят до конца текущего года. После того, как завершится лицензирование, здесь заработают группы для детей в возрасте до 3 лет, рассчитанные на 40 человек, и для ребят с 3 до 7 лет числом до 180 воспитанников.

Оценив благоустроенные детские площадки со спортивными тренажерами, единороссы ознакомились с внутренним состоянием здания. Они побывали в пищеблоке и музыкальном зале, а также посетили групповое помещение для детей 3-7 лет, расположенное на втором этаже здания - в этих комнатах в скором времени разместятся спальня, раздевалка, туалет и моечная.

Приморский координатор партийного проекта «Новая школа», руководитель фракции «Единая Россия» в Думе г. Владивостока Елена Новицкая назвала дошкольное учреждение образцовым.

«Детский сад нас порадовал. Подрядчик владеет ситуацией и использует современные материалы для работы. Здесь полностью зонированы и уличная территория, и внутренние помещения. Уже смонтированы основные узлы тепло-, электро- и водоснабжения, близится к завершению и процесс внутренней отделки. Прекрасные детские площадки, каждая из которых рассчитана на свою возрастную группу. Такие учреждения являются образцом для будущих строек», - оценила работы на объекте Елена Новицкая.

Она отметила важность строительства образовательной инфраструктуры на территории нового микрорайона и сообщила, ссылаясь на информацию представителей компании-подрядчика, что детский сад заработает весной следующего года.

«Патрокл - это новый жилой микрорайон, которому требуется дополнительные учреждения образования, новые школы и детские сады. Я очень рада, что до конца этого года строительные работы будут завершены, и к весне следующего года новое учреждение будет введено в эксплуатацию», - сказала координатор партийного проекта.