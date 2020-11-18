ПЦР-тест в аэропорту Владивостока обойдется дороже, чем в других аэропортах России

Сделать ПЦР-тест сейчас можно в 9 аэропортах России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди всех аэропортов России, где можно сделать тест на наличие коронавируса (ПЦР-тест), дороже всего он будет стоить в аэропортах Владивостока и Красноярска. Сообщение об этом появилось на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас сделать такой тест можно в 9 из 11 аэропортов, в которых открыто регулярное и чартерное международное авиасообщение. Каждый гражданин России, вернувшись из-за границы, согласно требованиям Роспотребнадзора, обязан в течение трех суток (72 часа) сдать ПЦР-тест на COVID-19, а затем загрузить его результаты в специальный раздел на сайте Госуслуг. Нарушение правила может привести к штрафу от 15 до 40 тысяч рублей.

По данным АТОР стоимость теста в аэропортах Владивостока и Красноярска — 3 тысячи рублей. В то время как в аэропорту Казани он обойдется лишь 1270 рублей, в Уфе — 1320 рублей, а в Шереметьево — 1850 рублей.

На сайте АТОР обращается внимание на то, что не следует путать ПЦР-тест на COVID-19 и «экспресс-тест» на COVID-19 — такой тест тоже делают в некоторых аэропортах, но он не подходит для Роспотребнадзора и на сайт Госуслуг его загрузить нельзя.

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