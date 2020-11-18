«Говорящие машины» общаются с посетителями Приморской краевой галереи

Экспозицию "Говорящие машины" можно увидеть в залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12. Фото: сайт deita.ru, Ирина Павленко

Выставка «Говорящие машины» работает в залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника, созданная с начала до середины XX века, для выставки была предоставлена коллекционером Николаем Григорьевичем Сухомлиновым. За сотню с небольшим лет человечество прошло путь от фонографа до флеш-карты и смартфона. Собранные Сухомлиновым аналоговые аппараты вызывают у одних посетителей чувство ностальгии, а у других удивление и восхищение.

Патефоны разных советских заводов и пластинки к ним соседствуют с красочными обложками более поздних пластинок из винила. Эти своеобразные раритеты предоставил для выставки клуб филофонистов «Меломан». Дополняют ретро-атмосферу экспозиции картины из коллекции Приморской картинной галереи, сделанные приморскими художниками в 20-50-х годах прошлого века.

Всего на выставке можно увидеть и даже услышать 15 патефонов: все они в исправном состоянии.

СПРАВКА:

Патефон, созданный в 1907 году французской фирмой «Пате», в тридцатые годы ХХ столетия вошел в быт советских людей. В начале 60-х годов прошлого века он уступил свое место электропроигрывателю и радиоле.

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