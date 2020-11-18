Арсеньев как археолог: во Владивостоке открылась выставка, посвященная известному путешественнику

Результаты исследований Владимир Арсеньев публиковал в статьях. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева

На одной из площадок Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в Доме путешественника во Владивостоке открылась выставка «Арсеньев. Археология» (0+). В экспозиции, посвященной жизни и деятельности известного исследователя Приморья, карты и фото раскопок и археологических находок от залива Находка до мыса Песчаного, различные работы ученого, такие как доклад Владимира Клавдиевича «Археология как наука и ее роль в изучении памятников старины Дальневосточного края».

Среди экспонатов выставки переданные в фонд музея лично Арсеньевым орудия из камня и костей животных, осколки керамической посуды, датируемые II и I тысячелетиями до нашей эры. Артефакты были обнаружены во время археологической экспедиции 1921 года на мысе Песчаный, в которой исследователь участвовал вместе со студентами Дальневосточного государственного университета и слушателями Народного Владивостокского университета.

На выставке "Арсеньев. Археологи" представлены артефакты, найденные ученым. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева

Как известно, Арсеньев начал проводить археологические изыскания с первых лет жизни в Уссурийском крае. Во время каждого своего путешествия он, независимо от основной цели экспедиции, собирал сведения о памятниках старины, совершал разведки и раскопки. Результаты исследований Владимир Клавдиевич обобщал в докладах и опубликованных статьях.

Выставка «Арсеньев. Археология» будет работать в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б) до марта 2021 года, сообщает пресс-служба Музея истории Дальнего Востока.

В экспозиции карты и фото раскопок и археологических находок от залива Находка до мыса Песчаного. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева

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