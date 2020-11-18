Новый рубеж: 200 умерших от коронавируса в Приморье

На 18 ноября в Приморье сделано более 540 тысяч тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно оперативным данным, опубликованным властями, на 18 ноября в Приморье от COVID-19 в общей сложности умерли 200 человек. Три летальных исхода зарегистрированы в течение последних суток.

Всего с начала пандемии в регионе было обнаружено 19160 человек инфицированных новым вирусом. 223 зараженных приморца было выявлено за последние сутки. Это цифра сразу на 5 человек превысила вчерашний показатель, который являлся самым большим за историю наблюдения коронавируса в крае.

Число жителей региона перенесших болезнь достигло отметки — 14131 человек. Со 121 приморца диагноз «коронавирус» был снят за последние 24 часа.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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