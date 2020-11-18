Зеленые символы Нового года начали появляться во Владивостоке

9-метровую конструкцию, символизирующую новогоднюю ель, устанавливают в микрорайоне Снеговая Падь Фото: Администрация Владивостока

На улицах Владивостока начали устанавливать первые новогодние елочки. По данным мэрии, в этом году праздничные деревья появятся на 13 различных локациях в районах столицы российского Дальнего Востока.

К монтажу девятиметровой конструкции, символизирующей новогоднюю ель, приступили в микрорайоне Снеговая Падь. Там "зеленую красавицу" устанавливают на площадке между домами № 9 и № 19 улицы имени Анны Щетининой. Еще одна искусственная елка сегодня появилась на территории Владивостокского городского дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43. Когда будут собраны каркасы и прикреплена хвоя, символы новогоднего праздника начнут наряжать.

Позже нарядные искусственные елки появятся на концертной площадке у кинотеатра «Галактика» (Добровольского, 5), на автомобильном кольце улицы Окатовой, на набережной Спортивной гавани, рядом с поликлиникой № 8 (Вострецова, 4а), в сквере Суханова, в сквере на Лермонтова, 81 в Трудовом, в районе домов № 32-34 в поселке Подножье Русского острова, в районе Подгорной, 13 на острове Попова.

Две натуральные елочки установят на площадке в районе Черемуховой, 3 и в поселке Экипажном на Русском острове. Их планируют украсить новогодними игрушками, которые сделают своими руками дети Владивостока. Детский конкурс елочных игрушек начнется 20 ноября и продлится до 20 декабря.

Главная елка города, как и прежде, будет поставлена на центральной площади Владивостока.

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