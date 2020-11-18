КамАЗ буксировал пушку, «осколочным ранило» джип: необычное ДТП произошло в Приморье

Движение на аварийном участке замедленно Фото: принтскрин видео.

Довольно необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 18 ноября, в Приморье. ЧП случилось при транспортировки пушки в Артемовском городском округе.

Как уверяют очевидцы, КамАЗ буксировал пушку и в какой-то момент на лафете под тяжестью груза лопнуло колесо, при этом угодив во встречный авто. Водитель Land Cruiser Toyota Prado не пострадал, а вот джипу досталось.

«Хорошо хоть снаряд не вылетел», «Есть пробитие (world of tanks)», «Впереди знак, что опасный груз. Неужели со снарядами?», «Понять и простить. Боевая царапина только украсит Prado», – делятся пользователи сети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14