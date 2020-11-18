Антимонопольная служба возбудила дело против главврача Медцентра ДВФУ

Техзадание на закупку лекарств для Медцентра ДВГУ ограничило участие в конкурсе российской компании Фото: Мария ЛЕНЦ

Приморское Управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело об административном правонарушении в отношении главного врача Медицинского центра ДВФУ.

Как сообщает пресс-служба Приморского УФАС, 13 декабря 2018 года ДВФУ провел открытый конкурс в электронной форме на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов для нужд своего Медицинского центра. Начальная (максимальная) цена контракта более 13,463 миллиона рублей.

В техзадании ДВФУ объединил в один лот закупку двух лекарственных препаратов: «Трастузумаб эмтанзин» и «Бевацизумаб». При этом, первое лекарство является эксклюзивным препаратом, который производится только в Швейцарии, а второе производится и поставляется как швейцарской компанией, так и российской.

Антимонопольная служба посчитала, что такое формирование конкурсной документации лишило российского производителя возможности участвовать в конкурсе. Преимущество участия было обеспечено партнерам — поставщикам лекарственных препаратов, производителем которых является фармацевтическая компания из Швейцарии.

Так как решение об утверждении документации открытого конкурса в электронной форме принял главный врач МЦ ДВФУ, то в отношении его Приморским УФАС России возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно части 1 статьи 14.9 КоАП РФ, главврачу грозит штраф в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей.

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