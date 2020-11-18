В Приморье осудили жителя села, который сжег человека заживо

За убийство с особой жестокостью жителя Приморья приговорили к 16 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский краевой суд вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении жителя села Чугуевка, который заживо сжег незнакомого человека.

О преступлении, совершенном в конце мая этого года, «КП-Владивосток» уже писала ранее. 33-летний сельчанин увидел на проселочной дороге молодого человека, вдыхавшего из пластикового пакета пары строительного лака. Испытывая неприязнь к токсикоманам, пьяный гражданин поднял с земли бутылку с лаком, облил им незнакомца, зажег спичку и бросил в человека.

Смерть 24-летнего парня наступила из-за ожогового шока тяжелой степени в результате термического ожога около 90% поверхности тела.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Убийца получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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