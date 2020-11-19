Завершены поиски без вести пропавшего 16-летнего Даниила из Владивостока

16-летний подросток перестал выходить на связь 13 ноября

В Приморье завершены поиски 16-летнего Даниила Пака, пропавшего 13 ноября.

В день пропажи Даниил просто вышел из дома по адресу ул. Адмирала Горшкова, 40 и попросту бесследно исчез. Перестал отвечать на звонки, даже друзья не знали, куда мог пропасть Даниил.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, к поискам подключились и волонтеры ПРОО "Примпоиск". О пропавшем подросте было известно не так уж много: рост около 172 см., среднее телосложение, темные волосы и темно-зеленые глаза. В день пропажи на нем была синяя спортивная куртка, серая кепка, черные брюки, темно-зеленые кроссовки с белой подошвой.

Поиски подростка были завершены 18 августа. Даниил жив и невредим. Родственники подростка благодарят всех, кто помогал в поисках.