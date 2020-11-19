Большегрузам из-за удара стихии запретили въезд во Владивосток

Въезд большегрузов во Владивосток ограничено из-за непогоды. Фото: vlc.ru

На дорогах Владивостока после осадков в виде дождя и мокрого снега резко ухудшилась ситуация, из-за чего большегрузам запрещено въезжать во Владивосток. Ограничения действуют до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Прямо сейчас ограничен въезд большегрузов на территорию Владивостока, а также ограничено движение грузовых автомобилей на участке автодороги «Де-Фриз – Седанка – Патрокл», перекрыта также самая крутая улица Владивостока - Капитана Шефнера.

Сотрудники ГИБДД Владивостока обращаются ко всем водителям Владивостока с рекомендацией отказаться от выезда на дороги города на личном транспорте, чтобы не создавать помех работе снегоуборочной техники и не устраивать заторы.