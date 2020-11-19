«Красиво, но страшно». Водителей предупреждают о дороге, превратившейся в каток в Артеме

Последствия непогоды в Артеме. Фото: @artem.news.plus.

Приморский край минувшей ночью полностью оказался во власти стихии. Мощный снежный циклон обрушился на регион сперва ледяным дождем, а затем и снегом. Результат не заставил себя долго ждать – дороги превратились в каток, штормовой ветер повалил сотни деревьев, повредив машины – за 12 часов в крае по-настоящему наступила зима. То, что происходит сейчас, жители Приморья назвали ледовым апокалипсисом.

Пользователи сети активно публикуют фото и видео последствий непогоды. Так, например, теперь выглядит улица Дзержинского в Артеме. «Красиво, но страшно» - комментируют публикацию приморцы. Тем временем, водитель неспешно объезжает каждое поваленное дерево по сколькой дороге. Концентрация на квадратный метр – предельно высока. Автомобилистов предупреждают, что если уж решились сесть сегодня за руль, то лучше передумать.