В Приморье энергетики устраняют последствия ледяного дождя

Во Владивостоке утром энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей в районе Эгершельда. Сейчас энергетики работают в Первомайском районе Владивостока, центральной части города и пригорода. Специалисты максимально используют схемные возможности сети для подключения потребителей к электроснабжению.

В зоне ответственности ДРСК наиболее сложная обстановка сложилась на энергообъектах г. Владивостока и пригорода г. Артема. Бригады энергетиков Приморских электрических сетей работают во Владивостоке в населенных пунктах Артемовского ГО, Надеждинского, Шкотовского, Лазовского, Хасанского районов. К проведению аварийно-восстановительных работ будут дополнительно привлечены 5 бригад из ЕАО и Хабаровского края. Прибытие дополнительных бригад ожидается во второй половине дня.

Ночью практически по всей территории края шел ледяной дождь и снег, сопровождавшиеся сильным ветром. Такие погодные условия ЛЭП привели к обледенению проводов и вызвали отключения потребителей. Кроме этого, сохраняется угроза падения на провода обледеневших деревьев из внеохранных зон ЛЭП. В крае сложная дорожная обстановка – гололед на дорогах, что существенно сказывается на скорости передвижения ремонтных бригад. Осложняют проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах непрекращающиеся осадки в виде дождя и мокрого снега.

В зоне ответственности приморского филиала ДРСК налажено взаимодействие с органами власти, спасательными и дорожными службами.

Напомним, что во вторник, 17 ноября приморский филиал ДРСК перешел на работу в режиме повышенной готовности. Для выполнения аварийно-восстановительных работ было мобилизовано 115 бригад в составе 386 человек и порядка 200 единиц техники. Диспетчерские службы филиала усилены дополнительными специалистами.

Энергетики общаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов, поскольку сильный ветер и мокрый снег могут стать причиной повреждения линий электропередачи.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.