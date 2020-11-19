Сразу три подпольных казино накрыли правоохранители во Владивостоке

В Первомайском районе Владивостока полиция остановила работу трех игорных клубов. Фото: ОИОС УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока совместно с коллегами из Следственного комитета России по Приморскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли работу трех незаконных игорных клубов в Первомайском районе города.

Как сообщает ОИОС УМВД России по Приморскому краю, по подозрению в нелегальном проведении азартных игр в отдел полиции доставили 11 граждан. Прошли обыски по местам жительства лидера и двух активных членов организованной группы.

В заведении и в домах задержанных изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, приспособленного под игорную деятельность, 10 мобильных телефонов, используемых для связи между членами организованной группы, а также более 150 тысяч рублей, составляющих выручку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенных организованной группой». Максимальное наказание, предусмотренное статьей — до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, приспособленного под игорную деятельность. Фото: ОИОС УМВД России по Приморскому краю

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