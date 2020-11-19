В Артеме решают вопрос о введении режима ЧС из-за непогоды

Множество деревьев в Приморье упали не выдержав обледенения. Фото: Юрий Русанов

О ходе ликвидации последствий стихии в Приморье доложили губернатору Олегу Кожемяко на селекторном совещании в четверг, 19 ноября.

Более всего от циклона пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район.

В Артеме без электроэнергии остались более 380 многоквартирных и почти 3,5 тысячи частных домов, также обесточены насосные станции. В результате без отопления оказались 1,5 тысячи жителей, а без воды — около 20 тысяч. Для запуска насосной станции, питающей значительную часть города, Приморский водоканал доставит с Седанки мощный дизель-генератор.

— Ситуация серьезная с электроснабжением, решается вопрос о введении в округе режима ЧС, — заявил мэр Артема Вячеслав Квон.

Множество аварий на электросетях произошло во Владивостоке, особенно на острове Русский. Их устраняют специалисты ВПЭС, ДРСК и Оборонэнерго. Город очищают от снега и упавших деревьев.

Главы муниципалитетов и профильные ведомства получили задание усилить бригады энергетиков и дорожных рабочих, расчищающих проезды к местам аварий.

— Необходимо работать в связке с энергетиками, чтобы они сообщали о местах аварий и, если там затруднен проезд, дорожники максимально быстро расчищали путь для спецтехники, — сказал губернатор.

Как и ранее, приморцам не рекомендуется без особой необходимости выезжать на автотранспорте. Руководителям компаний и предприятий предлагается завтра максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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