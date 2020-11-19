Коронавирус в Приморье: за сутки 226 зараженных и трое умерших

За сутки тесты на коронавирус выявили еще 226 заболевших в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

По последним данным в Приморье за минувшие сутки тесты на коронавирус выявили еще 226 заболевших. Это новый максимум выявления больных за одни сутки. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 19386 случаев заражения COVID-19.

14260 жителей края от нового заболевания на сегодня успешно излечились. Диагноз «коронавирус» за последние сутки был снят со 129 приморцев.

По информации правительства края, еще три человека скончались от COVID-19 за минувший день. Сейчас в региональном списке погибших от коварного вируса 203 имени.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией напомнила о новых санитарных правилах. Роспотребнадзор сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию до 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

Губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что новые требования должны «разгрузить» лечебные учреждения.

— Сейчас люди ждут результатов тестов несколько дней. При этом нужно понимать, насколько мы обеспечены лабораториями, чтобы проводить тесты в новые сроки, — сказал Кожемяко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14