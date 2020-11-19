Падение фонарного столба во Владивостоке попало на кадры видеорегистратора

Столб уличного освещения в районе площади Баляева во Владивостоке упал под тяжестью льда на проводах. Скриншот видео: канал YouTube NEWSBOX24.TV

Камера видеорегистратора зафиксировала момент падения на дорогу одного из столбов уличного освещения.

Инцидент произошел в районе площади Баляева. Автомобилист вовремя заметил как уличный светильник резко наклонился под тяжестью обледеневших проводов. Человек за рулем вовремя дал по тормозам, иначе бы тяжелый столб приземлился на крышу машины.

Нужно отметить, что это далеко не единственный житель Владивостока, который сегодня чудом избежал травм или даже гибели из-за падающих объектов на машину. Сообщений о падении на транспорт обледеневших деревьев весьма много. Ранее «КП-Владивосток» о падении на автомобиль бетонной плиты на улице Нейбута.

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