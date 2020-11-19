Во Владивостоке энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы

Бригады энергетиков Приморских электрических сетей работают во Владивостоке в населенных пунктах Артемовского ГО, Надеждинского, Шкотовского, Лазовского, Хасанского районов. Фото: пресс-служба ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей сообщили о том, что выполняются переключения потребителей Владивостока, у которых произошли сбои в электроснабжении, на резервные схемы.

Утром была включены ПС Горностай, Загородная, на ПС Седанка включены часть потребителей, линия 110кВ «АТЭЦ- Смольяниново-тяга», Занадворовка.

Сейчас идут работы на ПС Чуркин, Улисс, Голдобин, Рыбный порт. На восстановление потребуется несколько часов. Наиболее сложная обстановка сложилась на энергообъектах Владивостока и пригорода Артема. Бригады энергетиков Приморских электрических сетей работают во Владивостоке в населенных пунктах Артемовского ГО, Надеждинского, Шкотовского, Лазовского, Хасанского районов.

На ключевых высоковольтных подстанциях города оперативные бригады работают над изменением схемы электроснабжения потребителей, готовят к ремонту поврежденные участки ЛЭП. Ремонтный персонал выполняет обходы линий и осмотры оборудования подстанций.

Основной причиной отключений стали обрывы проводов, ледяной панцирь на некоторых линиях толщиной 3 сантиметра. Опоры высоковольтных линий также обледенели, подняться на такую опору невозможно. Из-за особенностей рельефа Владивостока подъезд спецтехники к некоторым местам повреждения пока затруднен.

Энергетики края обращаются к приморцам с убедительной просьбой не приближаться к оборванным проводам.

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