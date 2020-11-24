Владивосток вновь переходит на «удаленку»: популярность онлайн- сервисов для работы выросла вдвое

Общий индекс цифровой активности жителей Владивостока вырос на 83% по сравнению с 2019 годом Фото: pixabay.com

Компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи МТС на основе обезличенных больших данных проанализировала потребление цифровых услуг во Владивостоке на фоне второй волны коронавируса в регионе. Общий индекс цифровой активности жителей Владивостока вырос на 83% по сравнению с 2019 годом.

Количество приморцев, работающих удаленно, снова растет. По данным правительства Приморья, за последнюю неделю количество работников, перешедших на дистанционный формат, увеличилось почти до 9 тысяч человек.

Тренд на «вторую волну удаленки» тут же отразился и на профиле потребления digital-услуг. По данным МТС, жители краевого центра стали в два раза чаще, чем в прошлом году, использовать сервисы для видеоконференций и удаленной работы. Несмотря на то, что в приморских школах не стали массово внедрять дистанционное обучение и школьники вернулись за парты, сервисы онлайн-образования также выросли более чем в полтора раза.

На протяжении всего периода эпидограничений Владивосток остается одним из лидеров по цифровой активности среди российских городов, не уступая городам-миллионникам: Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. Общий индекс цифровой активности жителей Владивостока достиг практически максимального значения в 9 баллов, сообщила пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае.

СПРАВКА:

Индекс цифровой активности определяется в соответствии с изменением спрос на цифровые сервисы. 5 — это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14