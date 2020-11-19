Энергетики восстановили электроснабжение части потребителей Приморья

Устранение последствий ледяного дождя во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Энергетики Приморских электрических сетей продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы на энергообъектах Приморья. В течение ночи и дня 19 ноября было полностью восстановлено электроснабжение потребителей Хасанского района, восстановлено электроснабжение в с. Халкидон и Светлое Черниговского района, возобновлена подача электроэнергии части потребителей п. Камень-Рыболов. Частично восстановлено электроснабжение населенных пунктов Шкотовского района.

Благодаря выполненным переключениям потребителей Владивостока на резервные схемы восстановлено электроснабжение от ПС «Инструментальный завод» (часть центра Владивостока), переведена часть нагрузки потребителей от ПС «Загородная» (часть р-на Тихая), ПС «Горностай» (пригород Владивостока со стороны Шаморы). Восстановлено электроснабжение пригорода Владивостока, запитанных от ПС «Ипподром» и «Академическая». До конца дня в работу будут включены ПС «Чуркин», «Улисс», «Голдобин», «Рыбный порт» и «Лазурная».

Основной причиной отключений стали обрывы и провисание проводов, ледяной панцирь на отельных линиях составляет 2-3 сантиметра. Опоры линий также обледенели, из-за чего проведение аварийно-восстановительных работ на них невозможно.

И без того сложную ситуацию на энергообъектах усугубляют непрекращающиеся осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах края – гололедица, проезд спецтехники к местам повреждений затруднен.

К работам на объектах распределительных сетей в Артемовском ГО приступили четыре дополнительные бригады из ЕАО и Хабаровского края. В ближайшее время ожидается прибытие бригад из Амурской области. Во Владивостоке к аварийно-восстановительным работам привлечена бригада подрядной организации.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к оборванным проводам, не прикасаться к оборванному проводу!