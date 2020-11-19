Ледяной дождь оставил без света около 120 тысяч жителей Приморья

Фото: предоставлено очевидцами

Ледяной дождь, который обрушился на Приморский край 19 ноября, оставил без света около 120 тысяч человек. Энергетики срочно восстанавливают порывы, но новые аварии продолжают происходить.

Пострадали жители Владивостока, Артема, Большого Камня, Фокино, Спасска-Дальнего, Шкотовского и Надеждинского районов.

- По состоянию на 15.00 зафиксированы 94 отключения на линиях электропередач и 1385 трансформаторных подстанций. Без света остаются около 120 тысяч человек, – уточнили специалисты.

Во Владивостоке больше всего отключений по линии ДРСК - это Первомайский район, Оборонэнерго - остров Русский, везде ведутся восстановительные работы.

Главная проблема – это лед, который намерзает на проводах. Местами такой ледяной панцирь достигает нескольких сантиметров в толщину, провода не выдерживают и рвутся.

Кроме того, из-за обледенелых столбов энергетики не могут оперативно устранять аварии. В локализации и ликвидации аварийных ситуаций задействовано 85 бригад, более 200 единиц техники.

За 18 ноября в Приморье выпало 15-29 миллиметров осадков. На западе края местами количество выпавшего снега достигло критерия опасного явления – 21 миллиметр за 12 часов и менее. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14