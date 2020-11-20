Транспорт встал. Упавший столб перегородил движение во Владивостоке

Проезд частично заблокирован. Фото: предоставлено очевидцами
Вторые сутки во Владивостоке бушует непогода и коммунальных аварий с каждым часом становится все больше. При этом аварийные бригады трудятся круглосуточно. Очередное ЧП произошло в районе Эгершельда. Столб, упавший на дорогу, перегородил проезд к целому микрорайону.
Маяк частично оказался отрезан от города из-за обрушения опоры. Столб сломился под тяжестью налипшего снега и льда. По сообщениям очевидцев, для проезда есть небольшое расстояние. На свой страх и риск под провода заезжают владельцы минигабаритных авто. А вот большегрузы и автобусы попросту встали.
Напомним, из-за серьезных аварий часть Владивостока остается без электричества, воды и отопления. В городе введен режим ЧС.
Оборванные провода мешают проезду. Фото: предоставлено очевидцами
Ветки и провода осложняют движение. Фото: предоставлено очевидцами
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