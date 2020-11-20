Новые смерти и нарастающий печальный итог заболевания коронавирусом в Приморье

Еще два человека умерли от коронавируса в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Печальную статистику по заболеваемости СOVID-19 в Приморье огласил оперштаб. Число умерших от опасного заболевания пополнили еще двое пациентов. Таким образом, всего за два дня с вирусом не справились 5 человек. За время пандемии скончались 205 местных жителей.

Продолжает расти в Приморье и число заразившихся. За минувшие сутки специалисты зафиксировали 230 новых случаев. За все время пандемиии коронавирус подтвердился у 19 616 жителей края.

Из ковидных госпиталей выписали 132 пациентов. Всего вылечиться смогли 14 392 заболевших.