Режим ЧС введут в Приморье – оперативный штаб

Окончательное решение примут в течение дня. Фото: dpskontrol125rus

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, оперативный штаб готовится к введению регионального режима ЧС. 19 ноября власти ввели такой режим в двух городах – Владивостоке и Артеме. Причина и так понятная всем – последствия ледяного дождя, который обрушился на регион. Стихийное бедствие поспособствовало ряду коммунальных аварий. Десятки тысяч человек сидели без света, в домах отключили горячую и холодную воду. Сложившуюся ситуация приморцы сравнивают с послевоенным временем.

Городские службы круглосуточно пытаются очистить дороги от снега, упавших деревьев и рухнувших бетонных столбов. Пока расслабляться еще слишком рано. Доказательство тому – решение оперативного штаба о введение режима ЧС на всей территории региона. Если решили сегодня выйти из дома, будьте предельно острожными. Особенно автомобилисты.