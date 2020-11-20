Бензин на исходе. На заправках Владивостока образовался настоящий коллапс

Автолюбители сообщают о перебоях поставок топлива Фото: Милана СОКОЛ

«Где-нибудь есть бензин?», – пожалуй, самый популярный вопрос сегодня в автомобильных группах Приморья. Дело в том, что из-за перебоев поставок топлива в связи с непогодой, найти бензин еще нужно постараться. Особенно напряженная обстановка сложилась во Владивостоке.

По сообщениям очевидцев, на многих заправках приморской столицы уже нет ни бензина, ни дизеля. При чем речь идет о различных компаниях, перед стихией оказались равны, как маленькие заправочные станции, так и монополисты. Как уверяют водители, где-то остались запасы АИ-92, где-то еще можно залить АИ-98, но в целом ситуация удручающая.

В поисках топлива, людям приходится ездить от заправки к заправке. При этом образуются внушительные очереди. К тому же, особо обеспокоенные автомобилисты пытаются запастись впрок, заливая не только полный бензобак, но и еще и канистры.

Из-за перебоев электроснабжения есть еще одна большая проблема – многие терминалы не работают. Поэтому при отсутствии наличных заправиться тоже не удастся. А снять деньги с карты сейчас не менее сложно, предстоит найти работающий банкомат, где также тоже выстроились огромные очереди. Вот и получается некий замкнутый круг.

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