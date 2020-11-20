В наиболее пострадавший район Владивостока начали доставлять воду

Техническую воду начали доставлять на Чуркин
Фото: Милана СОКОЛ
В Первомайский район Владивостока, который больше всего пострадал от удара стихии, организована доставка воды. Однако она будет не питьевая, а техническая. Машины с цистернами развезут воду по нескольким точкам.
Пополнить запасы воды, начиная с 16 часов, можно по следующим адресам:
Добровольского, 5 (парковка кинотеатра «Галактика»); Полярная, 1 строение 3 (площадь Трудовая); Окатовая, 28 ( район ТЦ «Махаон»); Зои Космоденьянской, 16; Калинина, 230 (район остановки «Диомид»).
Напомним, из-за непогоды во Владивостоке без света, воды и отопления остались тысячи домов. Для горожан, оказавшихся в сложной ситуации, в срочном порядке открываются пункты временного размещения, в которых можно обогреться и поесть. В городе введен режим ЧС.
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