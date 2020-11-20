Подстанция «Горностай» во Владивостоке включена в работу

Энергетики трудятся в круглосуточном режиме. Фото: пресс-служба ПАО «РУСГИДРО»

Энергетики ДРСК восстановили работу подстанции 110/6 кВ «Горностай» во Владивостоке по резервной схеме. Несколько бригад круглые сутки работали на объекте, который является одним из ключевых источников питания в городе - подстанция обеспечивает электроэнергией водозабор в районе Горностая. После включения подстанции будет обеспечена дальнейшая бесперебойная работа Владивостокской ТЭЦ-2.

В настоящее время энергетики также занимаются подключением социально-значимых объектов в Приморском крае от резервных источников снабжения электроэнергии (РИСЭ). Дизель-генераторные установки устанавливаются там, где нет возможности подключения по обычной схеме электроснабжения.

Сегодня к электроснабжению от дизель-генераторных установок будут подключены КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», котельная в поселке Олений, котельные №5, №35 и №61.

Напомним, на электросетевых объектах Приморья продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые ведутся в круглосуточном режиме. В крае не прекращаются осадки в виде ледяного дождя и сильный ветер. Из-за непогоды фиксируются повторные отключения электроэнергии в ранее подключенных населенных пунктах, толщина наледи на проводах достигает 10-20 см. К восстановительным работам максимально привлечены все силы и средства. На территории края работают дополнительные бригады из Хабаровского края, ЕАО и Амурской области.

В Примгидромете отметили, что сложившаяся в Приморье погодная ситуация является аномальной для региона. Так, по словам экспертов, была зафиксирована чрезвычайно высокая толщина обледенения проводов и деревьев. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в состав группы «РусГидро») осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании свыше 58004 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 708 подстанций, установленная мощность 11 737 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро - одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.