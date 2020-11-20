Жители Владивостока начали топить лед, чтобы добыть воду

Замерзшие сосульки особо предприимчивые приморцы собирают и растапливают. Фото: предоставлено читателями
Некоторые жители Владивостока, в котором введен режим ЧС, уже несколько дней сидят без электричества и воды. С прилавках магазинов первым делом исчезли пятилитровки, а следом и остальная вода, даже газированная. Во дворах, где есть родники выстраиваются очереди. Особо предприимчивые горожане даже начали топить лед, как бы это печально не звучало, особенно в XXI веке.
Некоторые горожане набирают ледышки, чтобы растопить дома. Фото: предоставлено читателями
В связи с таким ажиотажем, оперштаб 20 ноября принял важное решение – жители города могут пополнить запасы воды в близлежащих школах.
Очередь за водой
Фото: Милана СОКОЛ
Как прокомментировали специалисты мэрии Владивостока «Комсомолке», набрать воду в школах с 08:00 до 22:00 могут все желающие, охрана общеобразовательных учреждений предупреждена.
Мэрия опубликовала подробный список школ во Владивостоке, где есть вода:
гимназия №2 ( Океанский проспект, 143);
школа №10 (Невская, 5);
школа №23 (Иртышская, 6);
школа №38 (проспект 100-летия Владивостока, 29а);
школа №51 (Вострецова, 9);
школа №52 (Овчинникова, 4);
школа №76 (Писаревская, 6);
школа №82 (Адмирала Горшкова, 26);
школа №83 (Анны Щетининой, 34);
школа №13 (Набережная, 1);
школа №15 (о. Русский, Верхненабережная, 15);
школа №17 (проспект Красного Знамени, 25а);
школа №39 (Ялтинская, 18);
школа №46 (Батарейная, 6);
школа №6 (Казанская, 4);
школа №20 (о. Русский, п. Подножье, 10);
школа №26 (Амурская, 14);
лицей №3 (Опорная, 4,);
школа №7 (Ениссейская, 7а);
школа №12 (Успенского, 19);
школа №16 (Пирогова, 7);
школа №37 (4-я Восточная, 93);
школа №48 (проспект 100-летия Владивостока, 133а);
школа №60 (Русская, 43);
школа №61 (Бородинская, 27);
школа №63 (Бородинская, 7);
школа №70 (Порт-Артурская, 48);
школа №71 (Лермонтова, 30);
школа №72 (Артековская,9);
школа №79 ( Лермонтова, 91);
школа №8 (Щитовая, 43);
школа №77 (Каплунова, 12);
гимназия №1 (Уборевича,8).
Помимо этого в различные районы города техническую воду доставляют на спецмашинах МЧС и водовозках.
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