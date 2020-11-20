Жители Владивостока начали топить лед, чтобы добыть воду

Замерзшие сосульки особо предприимчивые приморцы собирают и растапливают. Фото: предоставлено читателями

Некоторые жители Владивостока, в котором введен режим ЧС, уже несколько дней сидят без электричества и воды. С прилавках магазинов первым делом исчезли пятилитровки, а следом и остальная вода, даже газированная. Во дворах, где есть родники выстраиваются очереди. Особо предприимчивые горожане даже начали топить лед, как бы это печально не звучало, особенно в XXI веке.

Некоторые горожане набирают ледышки, чтобы растопить дома. Фото: предоставлено читателями

В связи с таким ажиотажем, оперштаб 20 ноября принял важное решение – жители города могут пополнить запасы воды в близлежащих школах.

Очередь за водой Фото: Милана СОКОЛ

Как прокомментировали специалисты мэрии Владивостока «Комсомолке», набрать воду в школах с 08:00 до 22:00 могут все желающие, охрана общеобразовательных учреждений предупреждена.

Мэрия опубликовала подробный список школ во Владивостоке, где есть вода:

гимназия №2 ( Океанский проспект, 143);

школа №10 (Невская, 5);

школа №23 (Иртышская, 6);

школа №38 (проспект 100-летия Владивостока, 29а);

школа №51 (Вострецова, 9);

школа №52 (Овчинникова, 4);

школа №76 (Писаревская, 6);

школа №82 (Адмирала Горшкова, 26);

школа №83 (Анны Щетининой, 34);

школа №13 (Набережная, 1);

школа №15 (о. Русский, Верхненабережная, 15);

школа №17 (проспект Красного Знамени, 25а);

школа №39 (Ялтинская, 18);

школа №46 (Батарейная, 6);

школа №6 (Казанская, 4);

школа №20 (о. Русский, п. Подножье, 10);

школа №26 (Амурская, 14);

лицей №3 (Опорная, 4,);

школа №7 (Ениссейская, 7а);

школа №12 (Успенского, 19);

школа №16 (Пирогова, 7);

школа №37 (4-я Восточная, 93);

школа №48 (проспект 100-летия Владивостока, 133а);

школа №60 (Русская, 43);

школа №61 (Бородинская, 27);

школа №63 (Бородинская, 7);

школа №70 (Порт-Артурская, 48);

школа №71 (Лермонтова, 30);

школа №72 (Артековская,9);

школа №79 ( Лермонтова, 91);

школа №8 (Щитовая, 43);

школа №77 (Каплунова, 12);

гимназия №1 (Уборевича,8).

Помимо этого в различные районы города техническую воду доставляют на спецмашинах МЧС и водовозках.

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