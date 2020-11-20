Власти рассказали, когда в домах Владивостока появится вода

Специалисты продолжают устранять последствия стихийного бедствия. Фото: Правительство Приморского края

Правительство Приморья сообщило о том, когда в домах Владивостока появится горячее и холодное водоснабжение. Как оказалось, восстановить подачу воды - задача легче, чем электричество. По данным пресс-службы ППК, вода в квартиры дальневосточной столицы начнет поступать в ближайшие часы.

Как сообщила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, сейчас идет заполнение водопроводов, параллельно начнется подключение к теплу потребителей, так как запускаются котельные и насосные станции.

К этому часу удалось реанимировать подачу электроэнергии на подстанции Горностай. Устранение аварий на сетях продолжается. Власти не дают никаких прогнозов по поводу Чуркина. Сроки восстановления крайне туманны. Значительный обрыв провода зафиксирован в районе Морского кладбища, требуется установка новых опор, что осложняется особенностью территории.