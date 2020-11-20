«Цифровая экономика» обрушилась во Владивостоке

Наличные в эти дни стали особенно ценны
Фото: Милана СОКОЛ
Коммунальные аварии, которые как снежный ком накладываются одна на другую, в итоге привели к отсутствию бензина, дефициту газовых баллонов и воды, а также частичному краху «цифровой экономики» во Владивостоке. Многие магазины города либо закрыты, либо не могут обслуживать покупателей по безналу.
Многие магазины стараются использовать безналичный расчет в эпоху коронавируса
Фото: Милана СОКОЛ
Люди обращаются к друг другу в поискать наличных денег, ведь многие терминалы попросту не работаю. А, если учитывать, что сбоит интернет и сотовая связь, то проблемы возникают и с переводом денег онлайн. Поэтому сегодня выстроились огромные очереди из желающих снять наличку. Скопление клиентов отмечается, как в банках, так и просто в ТЦ где есть работающие банкоматы.
Люди выстраиваются в очереди, в надежде снять деньги
Фото: Илья КУЗНЕЦОВ
Энергетики сейчас стараются устранить последствия аварий на электросетях. Работу специалистов серьезно осложняет обледенение и сильный ветер. Как отмечают специалисты, во Владивостоке наиболее крупная авария – падение опор произошла на линиях 220 кВ Владивосток – Зеленый Угол, Волна – Зеленый угол.
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