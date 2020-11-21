Накормят и обогреют: во Владивостоке организовали бесплатное трехразовое питание для детей

Ледовый апокалипсис стал причиной множества коммунальных аварий. Фото: Мария ЛЕНЦ

С сегодняшнего дня, 21 ноября, дети Владивостока, проживающие в домах, где из-за ледового апокалипсиса все еще отключены свет и вода, могут получить бесплатное трехразовое питание. Поесть и обогреться можно в школах и детских садах города с 9 до 16 часов.

Учреждения, участвующие в помощи:

школа №38, проспект 100-летия Владивостока, 29а;

школа №56, Народный пр-т, 27 а;

школа №58, Чкалова, 15;

школа №51, Вострецова, 9;

школа №13, Набережная,1;

школа №18, Хабаровская,24б;

школа № 23, Иртышская,6;

школа №7, Енисейская,7а;

школа №60, Русская,43;

школа №1, Баляева, 46;

школа №83, Анны Щетининой,34;

детсад №186, Русская, 54а;

детсад №146, Хабаровская, 25а;

детсад №3, Адмирала, 26б;

детсад №136, пр-т 100 летия Владивостока,72а;

детсад №144, пр- т 100 летия Владивостока, 98а;

детсад №42, Давыдова, 14 а;

детсад №41,Русская, 53д;

детсад №175 Баляева,36а;

детсад №34, Сабанеева,11;

детсад №35, Тухачевского 54.

В оперативном штабе мэрии Владивостока отмечают, что в случае крайней необходимости с 9 до 16 часов детей можно будет оставить под присмотром педагогов.

Мощный ледовый дождь, снег и сильный ветер, по очереди и одновременно бушевавшие в Приморском крае трое суток, стали причиной множества коммунальных аварий. Вечером 20 ноября по-прежнему без света оставались свыше 149 тысяч тысяч человек в трех муниципалитетах: Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе. На помощь в ликвидации последствий удара стихии прибыли даже дополнительные силы энергетиков из соседнего Хабаровска.

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