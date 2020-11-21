Стихия отступила: региональные синоптики дали положительный прогноз для Владивостока

Во Владивостоке в течение суток не ожидаются осадки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Приморья рассказали о погоде 21 ноября. По данным экспертов, в крае действует поле повышенного давления. Местами идет и будет дальше выпадать небольшой снег.

- Отмечаются гололедные явления, на дорогах снежный накат. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -7...+5°C, - делятся синоптики портала Примпогода".

Зато владивостокцы сегодня могут выдохнуть: серьезного ухудшения погоды в течение суток не ожидается. Осадков не будет, но сильный ветер все-таки возможен.

- Во Владивостоке на небе стоит переменная облачность, на дорогах отмечается гололедица. Ветер берет направление с севера, по силе - умеренный до сильного. Температура воздуха -1...+1°C, - подчеркнули специалисты.

В Уссурийске, как и в дальневосточной столице, фиксируется переменная облачность. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков . Ветер северный умеренный. Температура +1...+3°C.