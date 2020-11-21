Цифра заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье продолжает расти

Кривая заболеваемости круто растет вверх, ежедневно обновляя максимум Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная инфекция продолжает бушевать в Приморском крае. За последние сутки число заболевших вновь значительно увеличилось: положительные результаты тестов получили 228 жителей.

По данным регионального правительства, с начала пандемии в крае насчитывается 19 844 случая заболевания. Из них порядка 14 526 человек выздоровели. Так, за 24 часа с карантина вышли 134 человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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