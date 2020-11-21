«Россети» оказывают поддержку смежным сетевым организациям в Приморье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для временного электроснабжения населения, больниц и других социально значимых объектов «Дальневосточной распределительной сетевой компании» в соответствии с распоряжением главы «Россетей» Павла Ливинского передаётся 10 дизель-генераторных установок в дополнение к 3, переданным вчера. Общая мощность - более 3,5 МВт.

В зоне прямой ответственности «Россетей» в Приморском крае находятся только объекты магистрального сетевого комплекса. Введён особый режим работы (ОРР). Продолжаются ремонты на трёх повреждённых ЛЭП, но на передачу по сетям компании это не влияет. Все потребители «Россетей» получают электроэнергию в полном объёме.

Аномальная погодная ситуация в регионе сохраняется. В некоторых районах за сутки выпало до трёх месячных норм осадков. Толщина ледяного покрова на проводах и деревьях достигла 12 мм, чего не наблюдалось на протяжении последних 30 лет. Ситуацию осложняют штормовой ветер (до 30 м/с) и мокрый снег.