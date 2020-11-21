Для жителей Первомайского района Владивостока организовали подвоз питьевой воды

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для оставшихся бед водоснабжения жителей Первомайского района Владивостока организовали подвоз питьевой воды. С 13:30 машины с водой от "Примводоканала" будут расположены по следующим адресам:

- Зои Космодемьянской, 16 (магазин Тихоокеанский);

- Интернациональная, 57 (магазин Комфорт).

По словам представителей администрации Дальневосточной столицы, аварийно-восстановительные работы ведутся. На данный момент практически во всех районах города восстановлена подача холодного водоснабжения.

Напомним, жители Первомайского района из-за бушевавшей трое суток ледяной стихии также остались и без электроэнергии. По словам представителей ДРСК, восстановительные работы на линиях продолжаются.

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