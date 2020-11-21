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Энергетики убедительно просят соблюдать меры безобразности вблизи энергообъектов

После проведения аварийно-восстановительных работ на территории Приморья возможны повторные обрывы линий электропередачи
Источник:kp.ru
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Энергетики убедительно просят соблюдать меры безобразности вблизи энергообъектов

Энергетики убедительно просят соблюдать меры безобразности вблизи энергообъектов

Фото: Анастасия МЕЛЬНИКОВА

После проведения аварийно-восстановительных работ на территории Приморья возможны повторные обрывы линий электропередачи. Энергетики края обращаются ко всем жителям с убедительной просьбой в таких случаях звонить на телефоны диспетчерских пунктов по номерам, указанным на трансформаторных подстанциях.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу! Соблюдайте правила электробезопасности!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.